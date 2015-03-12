В Адміністрації президента розпочалося засідання РНБО

В Адміністрації президента України розпочалося засідання Ради національної безпеки та оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили у прес-службі глави держави.

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За результатами засідання РНБО очікується брифінг.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін анонсував, що на найближчому засіданні РНБО будуть розглянуті кроки, які необхідно здійснити для виконання Мінських домовленостей.