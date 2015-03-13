Аваков не бачить системи в хвилі самогубств екс-чиновників

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Окремих людей зі слабкими нервами мені шкода, що вони так діють. Дійсно шкода, по-людськи шкода. Але це лежить на їхній відповідальності. Я не бачу тут системи, я очікую спекуляцій на цій темі. І впевнений, що найближчі ефіри, ток-шоу будуть наповнені цією спекуляцією», - сказав Аваков.

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На його думку, в самогубствах, які сталися за останній час, винна не нинішня влада, а такі дії стали «наслідками попереднього режиму Януковича».