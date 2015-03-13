Екс-керівник служби кримінальної розвідки пояснив хвилю самогубств серед чиновників

Смерть Олександра Пеклушенка вже третя серед відомих регіоналів-нардепів. До цього мертвими знайдені Станіслав Мельник та Михайло Чечетов.

Як йдеться в сюжеті ТСН.19:30, смерті, дуже схожі на самогубства, косять лави і колишніх можновладців.

У великій політиці Олександр Пеклушенко з 2002 року. У Раду потрапив по мажоритарці від провладного альянсу "За єдину Україну". За місяць - перекинувся до Партії регіонів. Відтоді, її не полишав. У виступах Пеклушенко затято гнув політику ПР.

У листопаді 2011-го очолив Запорізьку облдержадміністрацію. ЗМІ пов'язували його з місцевим кримінальним авторитетом - "смотрящим" області - Євгеном Анісімовим. Під час революції гідності, запоріжці, які вийшли на Майдан - під вікна кабінету Пеклушенка, не один раз вимагали від нього скласти повноваження. Пеклушенко не раз виходив до протестувальників, але на вимоги не приставав.

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Згодом під тиском активістів - Пеклушенко пішов із наради в адміністрації, але заяви так і не написав, звільнили за наказом. Відтоді - був не публічним.

Ця смерть - третя, гучна для Запорізького краю. Наприкінці лютого повішеним знайшли мера Мелітополя Вальтера. Його адвокат, заступник керівника міськвідділу міліції - Олександр Бордюга - також помер. Офіційної причини його смерті так і не назвали.

Серед нардепів- регіоналів, смерть Пеклушенка, також третя - цього тижня з вогнестрільним пораненням знайдений Сергій Мельник, до цього - Михайло Чечетов. Екс-колега небіжчиків, Тарас Чорновіл міркує: усі троє були залежними від "покровителів". "Всі троє, які покінчили поки що життя самогубством, удар ніколи тримати не вміли. Оце одна з особливостей, які їх виділяють", - каже Чорновіл.

Сплеск смертності серед колишніх можновладців завжди йде за зміною режиму. За злочини, скоєні під час його панування, має хтось сплатити - переконує відомий український оперативник Валерій Кур.

"Люди розуміють, що прийде час і треба буде розрахуватися жорстко. Щоб не платила вся родина, вони залишають їм частину крадених грошей, добре ім'я та йдуть із життя", - каже засновник і перший керівник служби кримінальної розвідки УБОП України Валерій Кур.

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За його словами, ці смерті можуть бути вигідні всім. Колишнім соратникам, бо їхні таємниці завжди залишаться таємницями, нинішній владі - бо не випливе нічого зайвого та самим правоохоронцям - бо зі смертю підозрюваного можна тихо закрити гучне кримінальне провадження.