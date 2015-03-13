Сьогодні 1+1 покаже велике інтерв’ю з Порошенком

В інтерв’ю буде показане на «1+1» одразу після вечірнього випуску ТСН.

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У ньому ведуча та Президент обговорять найбільш хвилюючі для українців теми та питання – тему війни, боротьби з корупцією та реформ тощо.