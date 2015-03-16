Путін прокоментував чутки про свою хворобу і смерть: Без пліток буде нудно
13:22, 16 березня 2015Політика
8279 0
Президент Росії Володимир Путін прокоментував повідомлення про проблеми з його здоров'ям.
REUTERS
За його словами, "без пліток буде нудно". Про це повідомляють РИА Новости.
Нагадаємо, Путін більше тижня не з'являвся на публіці. Останній раз перед журналістами президент Росії з'явився ще 5 березня. Раніше ряд блогерів і ЗМІ висловили припущення, що Путін помер.
Читайте такожПутін живий і проводить зустріч з президентом Киргизстану (фото)
Його прес-секретар Дмитро Пєсков запевнив, що Путін здоровий, а в змінах у його графіку немає нічого екстраординарного.
Пізніше з'явилася ще одна версія таємничого зникнення Путіна - у президента РФ народилася дитина.
Президент Киргизстану прибув до Петербургу на зустріч з Путіним
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter