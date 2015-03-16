Путін прокоментував чутки про свою хворобу і смерть: Без пліток буде нудно

За його словами, "без пліток буде нудно". Про це повідомляють РИА Новости.

Нагадаємо, Путін більше тижня не з'являвся на публіці. Останній раз перед журналістами президент Росії з'явився ще 5 березня. Раніше ряд блогерів і ЗМІ висловили припущення, що Путін помер.

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Його прес-секретар Дмитро Пєсков запевнив, що Путін здоровий, а в змінах у його графіку немає нічого екстраординарного.

Пізніше з'явилася ще одна версія таємничого зникнення Путіна - у президента РФ народилася дитина.