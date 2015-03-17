США: санкції проти Росії залишатимуться

Про це заявила речниця Держдепартаменту США Джен Псакі, передає ВВС Україна.

"В той час як Росія намагається ствердити цинічне та прораховане "звільнення" Криму, ми підтверджуємо, що санкції, пов'язані з Кримом, залишиться на місці, допоки триватиме окупація", - заявила речника Держдепу США.

"США продовжують підтримувати суверенітет України, територіальну цілісність і право на самовизначення", - додала пані Псакі.

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Дипломат вказала, що США засуджують минулорічний псевдо-референдум у Криму, який провели, порушуючи українське законодавство.

"Ми не визнаємо та не визнаватимемо російську спробу анексії та закликаємо президента Путіна припинити окупацію його країною Криму", - заявила представниця Держдепартаменту.

Окрім того, у Держдепі наголосили, що одкровення Путіна у фільмі про Крим підтверджують брехливість його політики.