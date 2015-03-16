Путін визнав військове втручання Росії у Криму - Держдеп США

Про це заявила представник Держдепартаменту США Джен Псакі, коментуючи фільм «Крим. Шлях на Батьківщину», передає РБК з посиланням на Bloomberg.

«Рік тому президент Путін заявив всьому світу, що російські збройні сили не втручалися у ситуацію в Криму. Тепер він визнає перед усім світом, що російські війська насправді втрутилися, і це його власні слова», - зазначила Псакі.

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«Я вважаю, що вони (РФ - ред.) зізналися перед усім світом не тільки у факті військового втручання, але і в тому, що вони були готові зробити більш агресивні дії», - прокоментувала Джен Псакі слова Володимира Путіна про те, що він був готовий привести в стан бойової готовності ядерні сили в березні 2014 року.