У Генпрокуратурі створять департамент з реформ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Києві заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе.

«Ми будемо створювати новий департамент з реформ, він супроводжуватиме усі системні реформи прокуратури, починаючи від злиття районних прокуратур у місцеві, закінчуючи новими стандартами», - сказав він.

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«Ми будемо працювати над видаленням зайвих бюрократичних бар'єрів у роботі прокурора. Ми запроваджуватимемо сучасні механізми розслідування, сучасні механізми з контролю над якістю (розслідувань - УНІАН), сучасні механізми і напрямки з набору кадрів, кар'єрного зростання і таке інше», - додав Сакварелідзе.

За його словами, «для цього є і ресурс у прокуратури, і можливість для того, щоб дати можливість нашим співробітникам і новим людям, щоб вони знайшли себе у прокуратурі».