Президент розповів, коли може бути введений безвізовий режим з ЄС

Про це повідомив президент Петро Порошенко, передає ТСН. За словами президента, Україна має 3 місяці на виконання критеріїв щодо безвізового режиму.

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"Я хотів би обговорити з єврокомісаром (Йоханнесом Ханом - ред.) ризький саміт Східного партнерства, який пройде 21-22 травня. Він є надзвичайно важливим для нас, і наше головне очікування від саміту - це позитивне політичне рішення ЄС, яке відкриває для нас можливості практичного і технічного впровадження безвізового режиму для громадян України вже до кінця поточного року", - сказав Петро Порошенко.