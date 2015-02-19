Президент розповів, коли може бути введений безвізовий режим з ЄС
16:10, 19 лютого 2015Політика
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Рішення щодо безвізового режиму України з ЄС має бути прийняте в травні, а ввести безвізовий режим з європейськими країнами можна буде до кінця 2015 року.
Порошенко розповів, коли можна очікувати скасування віз / УНІАН
Про це повідомив президент Петро Порошенко, передає ТСН. За словами президента, Україна має 3 місяці на виконання критеріїв щодо безвізового режиму.
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"Я хотів би обговорити з єврокомісаром (Йоханнесом Ханом - ред.) ризький саміт Східного партнерства, який пройде 21-22 травня. Він є надзвичайно важливим для нас, і наше головне очікування від саміту - це позитивне політичне рішення ЄС, яке відкриває для нас можливості практичного і технічного впровадження безвізового режиму для громадян України вже до кінця поточного року", - сказав Петро Порошенко.
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