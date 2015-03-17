"Правий сектор" пікетував МЗС

Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

До недавнього часу родичі не мали з чоловіком зв'язку. Дружина розповідає, що одного з лідерів "Правого сектора" тримають в Владикавказькому ізоляторі. Каже, що до нього не пускають ні захисників, ні дипломатів.

В МЗС цю інформацію підтвердили і запевнили, що докладають зусиль, аби дізнатися про долю чоловіка.

"Консулу я теж повідомила, що перебуває мій чоловік у Владикавказі, що я отримала лист від нього. Він сказав, що будемо чекати відповідь слідчого комітету, щоб туди поїхати. Без відповіді, каже, немає сенсу їхати, тому що нам вже вкотре відмовили", - повідомила дружина Миколи Карпюка Олена Карпюк.

Читайте такожМЗС вимагає від Росії негайно надати інформацію про місце утримання двох українців"Щодо Миколи Карпюка, як і інших громадян України, спрямовано безліч нот до російської сторони. На жаль, так досі російська сторона не надала можливість зустрітися навіть з нашим консулом", - заявив спікер МЗС Євген Перебийніс.

Нагадаємо, раніше в МЗС України заявили, що Головне слідче управління Слідчого комітету РФ по Північно-Кавказькому федеральному округу відмовило у допуску консула Генерального консульства України в Ростові-на-Дону на зустріч з утримуваних під вартою на території Росії українськими громадянами Миколою Карпюком та Станіславом Клихом.

За даними "Правого сектору", Карпюка утримують у Росії вже рік.