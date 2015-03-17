Політолог назвав дивним збіг позицій Кремля, Тимошенко і Ляшка щодо Донбасу
Для звичайного українця збіг позицій фракції "Батьківщина" і Радикальної партії у Верховній Раді з офіційною позицією МЗС Росії виглядає вкрай дивно.
Про це заявив політолог Тарас Березовець, коментуючи підсумки голосування за внесення змін до закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", повідомляє Цензор.нет.
Експерт нагадав, що фракції Ляшко і Тимошенко заздалегідь декларували свою позицію, що вони не збираються підтримувати внесення згаданих змін.
"Так само це стосується фракції Опозиційного блоку", - додав він.
Читайте такожВР визначила райони Донбасу, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядуванняПри цьому політолог назвав дуже дивним той факт, що позиція цих фракцій дзеркально збіглася з позицією, раніше озвученої МЗС Росії, яке також виступає проти проведення на цих територіях місцевих виборів відповідно до норм українського законодавства.
"Я далекий від думки, що ці фракції працюють в інтересах Росії, але, як мінімум, таке голосування можна назвати політичною короткозорістю, оскільки аргументи, які використовували лідери "Батьківщини" і Радикальної партії, обґрунтовуючи свій намір не підтримувати документ, не мають нічого спільного з реальністю. Така позиція могла призвести до зриву Мінських угод і, як результат - до ескалації військового конфлікту на Донбасі", - сказав Березовець.
На думку експерта, така позиція "дискредитує лідерів цих політичних сил".