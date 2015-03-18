Президент призначив Пасхавера своїм радником

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Вручаючи новому радникові посвідчення, Порошенко висловив сподівання, що, завдяки спільній роботі, поради Пасхавера будуть ефективно втілені в життя. «Важливо, щоб наші з Вами зусилля, наш позитивний досвід роботи був реалізований на благо України», – наголосив президент.

У свою чергу Пасхавер зазначив, що має намір сконцентруватися на втіленні реформ.

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Президент ще раз наголосив, що війна не є виправданням для того, щоб не проводити реформи. «Необхідність реформування, наведення порядку, справедливої та ефективної форми організації економіки держави – ці виклики аж ніяк не менш небезпечні, ніж виклики на зовнішньому фронті… Я переконаний, що і на внутрішньому фронті у нас величезна кількість союзників. Хотів би, щоб ми з вами об’єднали зусилля, щоб забезпечити перемогу в цій надзвичайно важливій боротьбі», – сказав Порошенко.

*** 70-річний економіст, президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер тривалий час займався дослідженнями з питань економічної ефективності, приватизації і демонополізації. У різний час був радником президента, прем`єр-міністра, віце-прем`єр-міністра, міністра економіки, голови Фонду державного майна України.