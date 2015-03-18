Наливайченко хоче трибуналу для Януковича

Таку думку в інтерв'ю LB.ua висловив голова СБУ Валентин Наливайченко.

"Тематичний законопроект - щодо трибуналу - до парламенту вже внесено. Один з варіантів - створення спеціальної палати-трибуналу при Верховному суді. Політики нового покоління розуміють, що неможливо настільки масштабні злочини розслідувати за старими лекалами», - зазначив глава СБУ.

"Так, всі трибунали по Югославії, Руанді і т. д. функціонували не один рік. Злочини проти людства - це серйозно; необхідно ретельно зібрати докази, всі аргументовано довести і т. д. Ми маємо намір працювати саме так", - додав він.

При цьому Наливайченко не погодився з тим, що через рік після Майдану, «урожай» затриманих "колишніх" не настільки великий.

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"Приклад - третя особа СБУ часів Януковича", - парирував він, маючи на увазі Володимира Бика. Нині колишній куратор контррозвідки СБУ "сидить в сусідній камері з Пукачем" і, за словами Наливайченка, "чекає суду".

Нагадаємо, раніше голова Служби безпеки Валентин Наливайченко заявляв, що вважає - екс-керівник СБУ Олександр Якименко знаходиться в Севастополі.

Сам генерал-майор Олександр Якименко обіймав посаду голови СБУ з 9 січня 2013 по 24 лютого 2014. Його підозрюють у державній зраді і злочинах проти людства під час подій Євромайдан. За деякими даними, він переховується в Росії.