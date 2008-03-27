Єврокомісія зробила зауваження Польщі за угоду з Україною

Єврокомісія має зауваження до змісту угоди про малий прикордонний рух між Польщею і Україною, повідомляє радіо "Свобода".

Йдеться про розміри прикордонної зони. Єврокомісія нагадала, що, за законодавством ЄС, ширина зони – це максимум 30 кілометрів. Натомість у польсько-українській угоді вона має 50 кілометрів.

Польські експерти допускають підписання угоди, але із зобов’язанням сторін згодом її виправити. В іншому випадку на Польщу чекатимуть санкції ЄС.

У четвер із дводенним візитом в Україну має прибути польський прем’єр Дональд ТУСК. Очікується, що у п’ятницю він і прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підпишуть угоду про малий прикордонний рух між Україною та Польщею.