Луценко: ВР унормує статус територій, які визнала "окупованими"

Про це в ефірі одного з українських телеканалів сказав Юрій Луценко, повідомляє прес-служба «Блоку Петра Порошенка».

Ухваленими законодавчими актами щодо ситуації на Донбасі український парламент констатував кілька важливих речей: у визначених районах не функціонує українська влада; ці території перебувають під окупацією російських регулярних військ; ми згодні з тим, що вибори там мають відбутися не синхронно з усією Україною.

«Вибори можуть відбутися як цього року, так і пізніше. Все залежатиме від того, коли на цій території запрацює український закон, українські партії, українські ЗМІ, українські прокурори», – зазначив політик.

При цьому він зауважив, що для прискорення досягнення такої ситуації Київ готовий до компромісів.

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«Наприклад, українська міліція може патрулювати міста разом з місцевими мешканцями, котрі, звісно ж, не стояли зі зброєю; місцевий прокурор може призначатися за погодженням з місцевими владами, але не бойовиками; а голова місцевого суду може призначатися після консультацій з місцевими депутатами, які також не скоювали злочинів проти людяності. Але Україна не піде на поводу у терористів, які зі зброєю в руках фальсифікуватимуть результати виборів», – наголосив Луценко.

Голова парламентської фракції «Блоку Петра Порошенка» також зауважив, що невдовзі парламент унормує статус територій, які визначено «окупованими».

«За два тижні роботи в комітетах Верховна Рада підготує закон, який визначить права і обов’язки мешканців таких територій. Ми підемо на максимальні пільги для таких людей, знайдемо механізм фінансування пенсій та їхнього розміру, постачання тепла та електроенергії та їхньої оплати», – пояснив Луценко, зазначається в повідомленні.