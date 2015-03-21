Луценко анонсував перестановки в Кабміні
00:35, 21 березня 2015Політика
4180 0
У Кабінеті міністрів України плануються кадрові перестановки.
Луценко анонсував перестановки в Кабміні / УНІАН
Про це заявив лідер парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко в ефірі одного з телеканалів, пише LB.ua.
"Долар не повзе вгору. Це коливання на копійки. Все під контролем. Тим не менш, перестановки в уряді плануються. Ми готові до них, і ми їх обговорюємо", - зазначив Луценко.
Читайте такожКабмін звільнив двох заступників міністра фінансів - джерело
Нагадаємо, на початку березня під час засідання Ради коаліції переформатування Кабміну ще не обговорювалося.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter