Луценко анонсував перестановки в Кабміні

Про це заявив лідер парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко в ефірі одного з телеканалів, пише LB.ua.

"Долар не повзе вгору. Це коливання на копійки. Все під контролем. Тим не менш, перестановки в уряді плануються. Ми готові до них, і ми їх обговорюємо", - зазначив Луценко.

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Нагадаємо, на початку березня під час засідання Ради коаліції переформатування Кабміну ще не обговорювалося.