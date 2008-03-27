Ющенко вважає принизливим слухати чужі байки про НАТО

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає принизливим дослухатися до думки інших країн щодо інтеграції України в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на Всеукраїнському форумі інтелігенції.

За словами Президента, жодна з країн, які набули свою незалежність протягом останніх 20 років, не обрала іншу модель безпеки як колективна безпеку.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що приєднання України до Плану дій щодо членства у НАТО – це лише передумова «до тої фундаментальної відповідь, яку дасть нація через декілька років».

«Мала дитина завжди боїться темряви, тому що вона думає, що там загроза. Людина боїться всього, про що вона не інформована. Так давайте дамо можливість і цій владі за декілька років провести діалог із суспільством, дати ті знання, інформацію, яка б привела нас через рік, через два… до відповіді, хочемо ми таку модель безпеки, чи не хочемо», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент також закликав не слухати рекомендації зі столиць інших країн. «На мій погляд це принизливо для української нації. Ми можемо самостійно дати відповідь по виключно суверенному питанню», - підкреслив він.

Глава держави зауважив, що жодної загрози для інших країн інтеграція України в НАТО не несе і підтвердив готовність України надати будь-які гарантії стосовно цього питання.

«Хтось поширює байку, що буде військова база НАТО у Севастополі – не буде цієї бази, не буде. Читайте уважніше Конституцію, яка чітко закріпила те, що на українській території військової бази жодної іноземної країни чи блоку не буде», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Говорячи про Росію, В.ЮЩЕНКО попросив звернути увагу на те, хто сьогодні є найкращими друзями Росії у Європі. «Німці, французи, іспанці, італійці. Але це все – країни НАТО», - сказав Президент.

Він також нагадав слова Президента Росії Володимира ПУТІНА під час його візиту до Болгарії, де той заявив, що Росія поважає суверенне право болгарського народу приєднатися до НАТО і Європейського Союзу.

«Насправді, якщо ми думаємо про власні національні інтереси, у нас є відповідь на будь-який виклик», - сказав В.ЮЩЕНКО.