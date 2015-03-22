Коломойський розповів, чому зміни в "Укртранснафті" можуть зашкодити нацбезпеці країни
21:07, 22 березня 2015Політика
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В ексклюзивному інтерв'ю програмі ТСН.Тиждень голова Дніпропетровської облдержадміністрації і власник бізнесових структур Ігор Коломойський розповів, чому він пішов захищати керівництво "Укртранснафти".
Коломойський розповів про ситуацію навколо "Укрнтранснафти" \ УНІАН
Нагадаємо, цього тижня вся країна стала свідком, як в Україну ледь не почали повертатися буремні 90-ті. Зміна керівника потужного держпідприємства під акомпанемент битих вікон і за участю невідомих людей у камуфляжі з маловідомого військового формування. Так у компанії, що займається транспортуванням нафти, змінювали керівника. На місце події виїжджав очільник Дніпропетровської ОДА.
Про те як все відбувалось Ігор Коломойський розповів в повній версії інтерв'ю.
Повна версія ексклюзивного інтерв’ю з Ігорем Коломойським
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