Коломойський розповів, чому зміни в "Укртранснафті" можуть зашкодити нацбезпеці країни

Нагадаємо, цього тижня вся країна стала свідком, як в Україну ледь не почали повертатися буремні 90-ті. Зміна керівника потужного держпідприємства під акомпанемент битих вікон і за участю невідомих людей у камуфляжі з маловідомого військового формування. Так у компанії, що займається транспортуванням нафти, змінювали керівника. На місце події виїжджав очільник Дніпропетровської ОДА.

Про те як все відбувалось Ігор Коломойський розповів в повній версії інтерв'ю.