Мамчур: У Криму не дочекалися наказу стріляти

Про це в ефірі телеканалу Інтер розповів народний депутат, український військовий льотчик 1-го класу, полковник Повітряних сил України, командир 204-ї бригади тактичної авіації в Криму Юлій Мамчур, .

“Командири повинні були отримати письмовий наказ. Всі місцеві військові містечка розташовані по сусідству з цивільним населенням. Відкриваючи вогонь по зелених чоловічках, будь-який рикошет міг поціпити в людей. Наказу так і не надійшло", - розповів Мамчур.

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За його словами, він телефонував начальнику Генштабу генералу Ільїну і його заступникам, проте письмових розпоряджень оборонятися так і не отримав.

“Я телефонував начальнику Генштабу Ільїну, він сказав, що захворів і не може. Все армійське керівництво було в Криму, їх обов'язок прийняти рішення, а вони прийняли рішення перейти на російську сторону", - згадує полковник.