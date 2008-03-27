Турчинов показав журналістам, де він спить на роботі (фоторепортаж)

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр Турчинов під час проведення акції ”День відкритих дверей в Кабінеті міністрів” 27 березня продемонстрував журналістам свій кабінет, спальне місце та вбиральню.

В його кабінеті є прямий спецзв’язок з Президентом, прем’єр-міністром, з обладміністраціями, а також так звана «сотка» і «двухсотка». З прем’єр-міністром з державних питань він спілкується по прямому телефону.

Портрета Президента, як і портрета прем’єр-міністра, в його кабінеті немає. Натомість висить натюрморт. Турчинов вважає, що членам уряду не обов’язково мати в кабінеті портрет прем’єр-міністра.

Серед іншого Турчинов повідомив журналістам, що в його кімнаті відпочинку є розкладачка, але ночує на роботі він нечасто: «Розкладачка є, це обов’язково для всіх міністрів, які ночують на роботі». Віце-прем’єр додав, що працює з 9-ї години ранку до пізньої ночі, проте на ніч в кабінеті не залишається, хоча окрім розкладачки в кімнаті відпочинку у нього є ще й диван, де можна поспати.

Перший віце-прем’єр продемонстрував також й свою вбиральню. Повідомив, що через великий обсяг роботи обідати йому доводиться впродовж 10-15 хвилин, причому чай перший віце-прем’єр-міністр п’є, як і Президент, без цукру, але з медом. А наостанку доконав журналістів, підтвердивши наявність підземних ходів, що зв’язують будівлю Кабміну з Секретаріатом Президента, Верховною Радою і однією зі станцій метро. Він також підтвердив наявність спеціального так званого «бункера Януковича» для проведення переговорів. Він відзначив, що це дуже маленьке приміщення, до якого може увійти приблизно 4 особи.

Фото Олександра Синиці / УНІАН