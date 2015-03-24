Дані російського перепису не відповідають дійсності - Меджліс

Про це в коментарі для Крим.Реалії повідомив перший заступник голови Меджлісу кримських татар Нариман Джелял.

Перші підсумки перепису показали, що кількість етнічних росіян, у порівнянні з показниками 13-річної давності, збільшилася, а етнічних українців, навпаки, зменшилася. Кількість кримських татар, за даними ініціаторів перепису, також стало більшою - 232,3 тис. жителів півострова (10,6% населення), ще 45 тисяч осіб (2% кримчан) назвали себе татарами.

Читайте такожВ окупованому Криму повністю спорожніли більше десяти сіл«Ми спочатку говорили про те, що особливих надій на цей перепис не покладаємо. Ми не закликали кримських татар ні приймати участь, ні відмовлятися від участі в ній, залишивши кожному самому вирішувати, як вчинити. Я знаю, що дуже багато людей відмовлялися приймати участь. Для мене озвучені цифри якоїсь важливої інформації не несуть», - сказав Джелял.

На його думку, цифра майже 280 тисяч кримських татар «досить умовна і викликає дуже багато запитань».

«280 тисяч - ми називали ще в 90-ті роки таку цифру. За цей час, і дуже багато експертів про це говорили, що саме кримські татари в Криму мали позитивний індекс народжуваності, на відміну від багатьох інших національних спільнот Криму, що викликало у деяких певну заклопотаність», - пояснив перший заступник голови Меджлісу.

Джелял вважає, що зазначені дані «не відповідають дійсності і повинні бути набагато більші, враховуючи, що за 20 років великих міграційних процесів за межі Криму не відбувалося, за винятком кількох тисяч, які виїхали за останній рік.

Наприкінці минулого тижня Росстат опублікував дані, згідно яким в Криму проживає 2 млн 284 тисяч жителів, з яких 96,2% вказали свою національну приналежність.

Найчисленнішою національною групою на півострові є росіяни - 1,49 млн осіб (68% населення, вказав національність). На другому місці опинилися українці. Їх на півострові, згідно з даними перепису, 344,5 тисяч (15,7%).