У Криму судитимуть імама

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова.

За його інформацією, засідання повинне відбутися о 9:30 за місцевим часом, в Бахчисарайському суді.

Імаму інкримінують вчинення дій, спрямованих на розпалювання ненависті або ворожнечі, а також на приниження гідності людини або групи осіб за ознаками національності, вчинені публічно, з погрозою застосування насильства.

Читайте такожDaily Mail: Всередині «тюремної камери» Криму після російської окупації«Троє колег по роботі, троє жінок, звинувачують Яг'яева М. у висловленні, яке спричинило порушення даної кримінальної справи», - пояснив адвокат.

Він також зазначив, що Мустафа Яг'яєв не визнає свою провину. Раніше в його будинку був проведений обшук.