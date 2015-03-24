У Криму судитимуть імама
У вівторок, 24 березня, заплановано судове засідання за звинуваченням щодо імама мечеті с. Тургенєвка Бахчисарайського району та громадського діяча Мустафи Яг'яева.
Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова.
За його інформацією, засідання повинне відбутися о 9:30 за місцевим часом, в Бахчисарайському суді.
Імаму інкримінують вчинення дій, спрямованих на розпалювання ненависті або ворожнечі, а також на приниження гідності людини або групи осіб за ознаками національності, вчинені публічно, з погрозою застосування насильства.
Читайте такожDaily Mail: Всередині «тюремної камери» Криму після російської окупації«Троє колег по роботі, троє жінок, звинувачують Яг'яева М. у висловленні, яке спричинило порушення даної кримінальної справи», - пояснив адвокат.
Він також зазначив, що Мустафа Яг'яєв не визнає свою провину. Раніше в його будинку був проведений обшук.