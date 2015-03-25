Європа склала іспит на свою єдність у підтримці України - депутат ЄП



Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, відповідний коментар він зробив за результатами голосування.

”Сьогоднішнє рішення про надання історично значної допомоги країні, яка не є членом ЄС, демонструє, що Європа здала іспит на свою єдність у підтримці України. Сьогодні Україна бореться не тільки за свою власну безпеку та незалежність, а й за безпеку і демократичні цінності всього ЄС, тому ЄС повинен допомогти всіма можливими засобами”, - заявив Ландсбергіс.

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За його словами, фінансова допомога є ”необхідним, але далеко не останнім кроком”. ”Я радий, що радикально налаштованим депутатам Європарламенту, які підтримують Путіна, не вдалося заблокувати це рішення”, - наголосив політик.

Віце-президент групи Європейської Народної партії Яцек Саріуш-Вольський висловив впевненість, що ”найбільшим подарунком” для президента Росії Володимира Путіна було б, якби ЄС і Захід ”могли б дозволити збанкрутіти Україні”. ”Ми не можемо допустити цього. Друг пізнається в біді», - наголосив він.