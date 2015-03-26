Порошенко розповів про хід розслідування вбивства офіцера СБУ: "Затримано більше 30 злочинців"

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові під час брифінгу повідомив президент України Петро Порошенко.

“По двох справах затримано більше 30 злочинців. Вилучено величезну кількість зброї. Вона обчислюється вже не десятками”, - підкреслив президент.

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Порошенко зазначив, що вбивство офіцера СБУ, який боровся з контрабандними потоками в зоні АТО, зумовило ряд рішучих кроків з боку правоохоронців.

Зокрема, за його словами, на сьогодні підвищена ефективність дій підрозділів СБУ та Збройних сил в зоні АТО, а також вжито рішучих скоординованих дій усіх силовиків у роботі з роззброєння незаконних збройних формувань.

Порошенко підкреслив, що зброя з території АТО не повинна потрапляти в інші регіони України.

Як повідомляв УНІАН, офіцер СБУ Мандзик був убитий 21 березня у Волновасі.

В результаті обшуків у затриманих зловмисників вилучено великий арсенал зброї та вибухівки.

23 березня голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив, що в розшук оголошено громадянина України Гордєєва, причетного до цього вбивства.