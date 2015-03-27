Британія призначила нового посла в Україні

Про це повідомляє прес-служба британського МЗС.

Гоф працює в міністерстві закордонних справ країни з 2001 року і останнім часом обіймала посаду директора по Східній Європі та Центральній Азії. Вона займалася цими регіонами протягом 20 років була послом в Тбілісі. До роботи у відомстві Джудіт Гоф працювала в аудиторській компанії Ernst and Young.

Британська чиновниця вже прокоментувала своє призначення.

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“Україна переживає безпрецедентний період викликів і потрясінь, які окреслять майбутнє всіх українців і регіону в довгостроковій перспективі. Великобританія послідовно підтримує демократичне, процвітаюче і безпечне майбутнє України і проведення реформ, встановлення миру і стабільності по всій території країни. Це честь для мене зіграти роль у цій справі на посаді глави посольства в цей критичний час", - сказала Гоф.

Ротація послів є плановою. Нинішній глава посольства Великобританії в Україні Саймон Сміт займає посаду з 2012 року.