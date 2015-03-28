Порошенко заявляє, що відзначення 8 та 9 травня мають об'єднати Україну

Президент України Петро Порошенко наголошує на тому, що його указ про відзначення 8 та 9 травня 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дня пам'яті та примирення, а також Дня Перемоги має на меті об’єднати країну.

Про це він заявив в інтерв'ю каналу ICTV в суботу.

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«8 травня – це вшанування загиблих. Це день пам’яті. Ми маємо низько схилити голови перед загиблими. Обидва мої діда були на війні. Брати моєї мами всі були на війні. Вони звільняли Україну. Вони робили все можливе для того, щоб доповзти до Дня перемоги. Я буду вшановувати їхню пам’ять 8 травня», – сказав він.

Порошенко зазначив також, що 9 травня – це день вшанування живих.

«І ми маємо прийти і вшанувати ветеранів, які віддавали все, що мали, для того, щоб забезпечити День перемоги», – сказав глава держави.

Президент вважає, що ці дві дати повині слугувати об’єднуючим фактором.

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«8 і 9 травня мають об’єднати країну. А коли ми чуємо на запитання провокатора відповідь президента сусідньої країни, що перемога могла б відбутися без українців, – це розкол загального антифашистського руху. Це – знущання над пам’яттю українців, над роллю українців, які звільнили не лише Україну, але й всю Європу», – заявив Порошенко.

Глава держави акцентував увагу на загальноєвропейському характері дати 8 травня.

«Саме тому мій указ об’єднує Україну. Саме тому вся Європа зараз з нами, бо 8 травня відзначається перемога європейських цінностей», – зазначив президент і додав: "Я будую в нашій державі вільну, незалежну та демократичну Україну".