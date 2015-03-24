8 травня в Україні відзначатиметься День пам'яті та примирення - указ

Текст указу № 169/2015 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-тої річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-тої річниці завершення Другої світової війни» опубліковано на президентському сайті.

Читайте такожПрезидент Болгарії також відмовився їхати до Москви на 70-річчя Перемоги

«З метою гідного вшанування подвигу Українського народу, його визначного внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, висловлення поваги усім борцям проти нацизму, увічнення пам’яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни, посилення турботи про ветеранів війни, учасників українського визвольного руху цього періоду, жертв нацистських переслідувань, утвердження спадкоємності традицій воїнів - переможців нацизму та нинішніх захисників Вітчизни, консолідації суспільства навколо ідеї захисту України та у зв’язку з відзначенням у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни» президент постановив «звернутися до державних органів, органів місцевого самоврядування щодо визначення одним із пріоритетів їхньої діяльності забезпечення шанобливого ставлення до пам’яті про Перемогу над нацизмом, суспільної поваги до ветеранів війни, учасників українського визвольного руху часів Другої світової війни, жертв нацистських переслідувань, нинішніх захисників Вітчизни, а також надання їм державної підтримки», - сказано в тексті указу.

Раніше УНІАН повідомляв, що уряд не скасовуватиме святкування Дня перемоги 9 травня.