Відомий журналіст став "міністром" тіньового кабміну

Про це повідомив голова парламентської фракції Опозиційного блоку Олександр Вілкул, коли анонсував створення тіньового уряду у програмі «Чорне дзеркало» на телеканалі Інтер, сказано на сайті Опозиційного блоку.

Читайте такожНацрада з телерадіомовлення скасувала попередження телеканалу "Інтер"

«Опозиційним прем'єром буде Борис Колесніков. Наталія Королевська стане віце-прем'єром з питань соціальної політики та пенсійної реформи. Віце-прем'єр Вадим Рабинович буде забезпечувати контроль над діяльністю правоохоронних органів. Костянтин Грищенко - міністр закордонних справ. Євген Мураєв - міністр економічного розвитку і торгівлі. Михайло Папієв - міністр соціального забезпечення, а Костянтин Стогній - міністр внутрішніх справ та надзвичайних ситуацій. Про інших членів опозиційного уряду ви дізнаєтеся на презентації», - сказав Олександр Вілкул.

Довідка. Стогній Костянтин Петрович - український тележурналіст,телеведучий, автор телепроектів «Вчасно», «Надзвичайні новини», «Країна має знати». У 1989 році вступив на факультет журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Закінчив університет в 1994 році. У 2002 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України (м. Дніпропетровськ). Багато років співпрацює з телеканалами Інтер та ICTV. Автор шести книг.