Порошенко: система електронних держзакупівель дозволить попереджувати корупцію
23:25, 30 березня 2015Політика
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Впровадження в Україні системи електронних допорогових державних закупівель дозволить запобігати корупційним діям в цій сфері.
Порошенко розповів, як бачить боротьбу з корупцією в держзакупівлях \ Фото УНІАН
Про це президент заявив на четвертому засіданні Національної ради реформ, передає прес-служба глави держави.
Читайте такожЯценюк обіцяє, що українці вже наступного року відчують результат реформ"Це оцінка діяльності кожного міністра. Давайте подивимося, хто на сьогоднішній день ефективно працює у впровадженні електронних торгів, а хто поки хоче жити по-старому", - зазначив президент.
Як повідомляв УНІАН, на засіданні Національної ради реформ президент підкреслив важливість агрокомплексу під час російської агресії, а також розповів про планиреформування паливно-енергетичного комплексу країни.
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