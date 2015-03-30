Порошенко: система електронних держзакупівель дозволить попереджувати корупцію

Про це президент заявив на четвертому засіданні Національної ради реформ, передає прес-служба глави держави.

Читайте такожЯценюк обіцяє, що українці вже наступного року відчують результат реформ"Це оцінка діяльності кожного міністра. Давайте подивимося, хто на сьогоднішній день ефективно працює у впровадженні електронних торгів, а хто поки хоче жити по-старому", - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Національної ради реформ президент підкреслив важливість агрокомплексу під час російської агресії, а також розповів про планиреформування паливно-енергетичного комплексу країни.