Контактна група домовилася про виведення всіх іноземних військ з України
11:55, 12 лютого 2015Політика
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Президент Петро Порошенко заявив, що контактна група домовилася про виведення іноземних військ з території України.
REUTERS
Про це він заявив на прес-конференції в Мінську.
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За його словами, українські прикордонники повинні відновити контроль над державним кордоном до кінця 2015 року.
"Контакная група домовилася про виведення всіх іноземних військ з території України", - написав у своєму "Твіттері" редактор "Еха Москви" Олексій Венедиктов.
ПОРОШЕНКО: КОНТАКТНА ГРУПА ДОМОВИЛАСЯ ПРО ВИВЕДЕННЯ ВСІХ ІНОЗЕМНИХ ВІЙСЬК З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ - і це вже було у вересні
- Alexey Venediktov (@aavst) February 12, 2015
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