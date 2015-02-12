Контактна група домовилася про виведення всіх іноземних військ з України

Про це він заявив на прес-конференції в Мінську.

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За його словами, українські прикордонники повинні відновити контроль над державним кордоном до кінця 2015 року.

"Контакная група домовилася про виведення всіх іноземних військ з території України", - написав у своєму "Твіттері" редактор "Еха Москви" Олексій Венедиктов.