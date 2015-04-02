Допит Симоненка не відбудеться: СБУ не може його знайти для вручення повістки

Допит лідера Компартії України Петра Симоненка в СБУ сьогодні не відбудеться через те, що він не отримав повістку і всіляко уникає спілкування зі співробітниками служби.

Про це УНІАН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

“Симоненко всіляко уникає спілкування із співробітниками СБУ і повістку на допит йому не вручено. Водночас близько години тому в СБУ зателефонував його адвокат і у розмові висловив готовність отримати повістку для Симоненка в одному із офісів КПУ в Києві”, - сказала Гітлянська.

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Як повідомляв УНІАН, 1 квітня прес-секретар СБУ поінформувала, що Служба безпеки України викликає Симоненка 2 квітня на допит для перевірки обставин його перебування на з'їзді Комуністичної партії Росії.

"СБУ викликає Симоненко завтра на допит. СБУ перевіряє обставини перебування лідера Компартії України Симоненка на пленумі ЦК КПРФ у Москві. При цьому досліджуються його публічні виступи та коментарі російським телеканалам, зокрема "Росії-2" 28 березня, щодо наявності в його словах закликів до скоєння злочинів проти основ національної безпеки України", - сказала Гітлянська, відзначивши, що саме за цими обставинами Симоненко викликається до Головного слідчого управління СБУ.

Довідка УНІАН. 30 березня міністр юстиції України Павло Петренко звернувся до Служби безпеки України з вимогою перевірити поширену напередодні народними депутатами інформацію про обрання лідера українських комуністів Симоненка в президію пленуму Комуністичної партії Російської Федерації.

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Мін'юст також вимагає провести додаткове розслідування причетності Симоненка до кримінальних правопорушень, пов'язаних із фінансуванням тероризму, підтримкою терористичних організацій ДНР і ЛНР, визнанням анексії Криму та діями, спрямованими на повалення конституційного ладу і порушення територіальної цілісності України.

"Як відомо з публічних джерел, Комуністична партія Російської Федерації публічно підтримує терористичні організації ДНР і ЛНР, заявляє про підтримку анексії Криму. Тому прийняття Симоненка в керівні органи КПРФ свідчить про те, що він може бути причетний до вищезазначених кримінальних злочинів", - наголосив Петренко.