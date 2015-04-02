Російські серіали замінять українськими та польськими - Держкомтелерадіо

Про це голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко заявив сьогодні під час прес-конференції у Краматорську, коментуючи підписання президентом закону про заборону в Україні російських пропагандистських фільмів і серіалів, повідомили УНІАН у прес-службі Держкомтелерадіо.

«Вже віднято перші серії фільму «Національна гвардія», події якого починаються на Майдані і продовжуються в зоні АТО», - додав Наливайко.

Крім того, за словами його словами, Польща готова за «символічну плату» надати українським телеканалам свої серіали. Їхньою адаптацією вже займається Львівська ОДТРК.

Читайте такожГолова Держкіно назвав чотири категорії російських фільмів, що несуть загрозуЯк повідомляв УНІАН, 5 лютого Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів щодо захисту інформаційного телерадіопростору України (№1317). Законом забороняється розповсюдження і публічне демонстрування фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами РФ, а також фільмів, що пропагують (включаючи подання позитивної інформації) діяльність правоохоронних органів, збройних сил, інших військових чи силових формувань РФ або окремих представників, та фільмів, сюжет яких прямо чи опосередковано пов'язаний із діяльністю зазначених органів чи формувань.

Сьогодні, 2 квітня, президент України Петро Порошенко підписав цей закон.