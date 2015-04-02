Порошенко заборонив російські серіали про силовиків

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Зазначається, що закон сьогодні повернуто з підписом президента.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів щодо захисту інформаційного телерадіопростору України (№1317).

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Законом забороняється розповсюдження і публічне демонстрування фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами РФ, а також фільмів, що пропагують (включаючи подання позитивної інформації) діяльність правоохоронних органів, збройних сил, інших військових чи силових формувань РФ або окремих представників, та фільмів, сюжет яких прямо чи опосередковано пов'язаний із діяльністю зазначених органів чи формувань.