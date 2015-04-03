У МЗС не виключають зустрічі в "нормандському форматі" протягом найближчих 10 днів

Як передає кореспондент про це сказав журналістам директор Департаменту політики і комунікацій МЗС України Олексій Макеєв.

"Ми шукаємо дату, яка була би прийнятна для чотирьох міністрів. Не виключено, що це справа наступних 10 днів", - зазначив він.

За словами Макеєва, Україна зацікавлена в проведенні цієї зустрічі.

Читайте такожМЗС: "нормандський формат" не вичерпаний, але участь США і ЄС не завадить

Як повідомляв УНІАН, у телефонній розмові у ніч на 1 квітня президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель висловились за проведення найближчими днями зустрічі міністрів закордонних справ країн «нормандської четвірки» для обговорення виконання Мінських домовленостей та запровадження миротворчої місії на Донбасі.