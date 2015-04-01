Порошенко та Меркель обговорили мінські угоди і введення миротворців в Україну

Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та констатували, що підтримувані Росією бойовики мають дотримуватись режиму припинення вогню та виконувати всі пункти Мінських домовленостей, включно із звільненням заручників, повідомляє прес-служба президента.

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Петро Порошенко та Ангела Меркель висловились за проведення найближчими днями зустрічі міністрів закордонних справ Нормандської четвірки для обговорення актуальних питань щодо подальшого прогресу з виконання Мінських домовленостей та запровадження миротворчої місії на Донбасі.

Співрозмовники також висловили сподівання, що проведення завтра Тристоронньої контактної групи дозволить здійснити наступні кроки з імплементації Мінських домовленостей.