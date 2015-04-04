МВС оголосило в розшук сина Азарова

Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук сина екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова Олексія Азарова.

Згідно з інформацією на сайті МВС України, Азаров-молодший підозрюється в отриманні хабара в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу України).

За інформацією МВС, останнє зафіксоване місцеперебування сина екс-прем'єра - Харків, де О. Азарова бачили 20 лютого 2014 року.