МВС оголосило в розшук сина Азарова
13:58, 04 квітня 2015Політика
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Азаров-молодший підозрюється в отриманні хабара в особливо великих розмірах
Останнє зафіксоване місцеперебування сина екс-прем'єра - Харків / Фото УНІАН
Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук сина екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова Олексія Азарова.
Згідно з інформацією на сайті МВС України, Азаров-молодший підозрюється в отриманні хабара в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 368-2 Кримінального кодексу України).
За інформацією МВС, останнє зафіксоване місцеперебування сина екс-прем'єра - Харків, де О. Азарова бачили 20 лютого 2014 року.
Фото mvs.gov.ua
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