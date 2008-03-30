Тимошенко суміщатиме прем’єрське крісло з мандатом Київради?

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ запевняє, що нічого не заважатиме Юлії ТИМОШЕНКО поєднувати посаду голови уряду з депутатським мандатом Київради.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV у неділю.

О.ТУРЧИНОВ нагадав, що згідно з чинним законодавством, прем’єр-міністр не може суміщати свою роботу в уряді з мандатом депутата Верховної Ради. «Ніщо не заважає прем’єр-міністру бути депутатом Київради. Це нормально», - сказав перший віце-прем’єр.

Відповідаючи на запитання чи означає це, що після виборів до Київради Ю.ТИМОШЕНКО не відмовиться від свого мандату, О.ТУРЧИНОВ сказав: «Я думаю, що сесійна зала може це побачити. Це реально».

При цьому він нагадав, що депутати місцевих рад працюють на громадських засадах і сесія відбувається раз на місяць.