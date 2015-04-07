Син Порошенка про ДТП, у яку він потрапив на Хрещатику: Вирішили все без претензій

Про це йдеться у коментарі народного депутата, розповсюдженому прес-службою «Блоку Петра Порошенка».

«Сьогодні у перерві між вранішнім та вечірнім засіданням Верховної Ради на Хрещатику сталося невелике ДТП. Я стояв на світлофорі, коли почув ззаду шум гальм», - сказав Порошенко.

Також він поінформував, що під час пригоди ніхто не постраждав.

За кермом іншого автомобіля знаходився боєць АТО.

«Ситуацію вирішили за спільною згодою, без претензій з обох сторін», - зазначив народний депутат.

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Як раніше повідомили УНІАН у столичній міліції, ДТП сталося сьогодні близько 14.00 на Майдані Незалежності у Києві на розі Хрещатика та Михайлівської. Інспектор ДАІ, який перебував біля місця зіткнення BMW під керуванням сина Порошенка з автомобілем “Міцубісі”, який належить полку “Азов”, запитав, чи потрібна якась допомога, але обидва учасники ДТП від допомоги відмовились, оскільки пошкодження транспортних засобів було незначним. Після цього водії за домовленістю поїхали, за їхніми словами, до станції техосблуговування, щоб оцінити завдану шкоду.

У коментарі журналістам прес-секретар голови фракції «БПП» Лариса Сарган сказала, що оскільки винуватцями аварії були саме представники “Азову”, вирішується питання, що гроші, які мають бути компенсовані Порошенку як такому, що постраждав в аварії, будуть перераховані на потреби АТО.