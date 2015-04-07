Син Порошенка потрапив у ДТП в центрі Києва

Син Президента України Петра Порошенка, народний депутат Олексій Порошенко, потрапив у ДТП на Майдані Незалежності в центрі Києва за участю авто бійців батальйону "Азов".

Про це повідомляє The Format. Зазначається, що інцидент стався близько 14:30. "У BMW Порошенка врізався джип Міцубісі L200 з бійцями "Азову" за кермом. Аварія трапилася на Хрещатику посеред Майдану", - йдеться у повідомленні. Читайте такожАвтомобіль Горбачова потрапив у ДТП - ЗМІ За даними видання, на місце оперативно прибув представник президента України, а ДТП фіксував особисто полковник ДАІ.

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