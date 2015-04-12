УПЦ КП І УАПЦ розпочинають переговори щодо об'єднання

Йдеться про Українську автокефальну православну церкву та Українську православну церкву Київського патріархату. Принаймні, обидва очільники церков - не проти цього. І готові почати процес уже після Великодня, йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Як відомо, центром світового православ'я є Константинополь, або - Вселенський патріархат. І нещодавно саме тут Вселенський Патріарх Варфоломій у розмові з українськими ієрархами прямо сказав, що вірить в об'єднання української церкви в єдину помісну і навіть готовий надати їй статус автокефалії.

"Я твердо вірю, що українські церкви об'єднаються і Україна в найближчому майбутньому буде мати єдину помісну церкву", - зазначив Вселенський Патріарх Варфоломій.

"У минулому році він ще окремо підкреслив, що Вселенська Патріархія не залишає цю проблему і вважає своїм обов'язком і обов'язком всього православ'я допомогти ліквідувати негаразди в українській церкві", - уточняє релігієзнавець Олександр Саган.

Українське православ'я зараз розділене на три частини: Українська православна церква Московського патріархату, Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква. Остання значно менша за перші дві.

"Автокефали" нещодавно втратили предстоятеля - помер митрополит Мефодій. І зараз церква перебуває на роздоріжжі. Та раптом напередодні Великодня місцеблюститель Української автокефальної православної церкви Макарій заявив, що їхня церква хоче почати процес об'єднання з УПЦ Київського патріархату.

В ексклюзивному інтерв'ю ТСН.Тижню він навіть вказав час - одразу після свят.

"Зараз уже той час настав, щоби реально не процеси починати, а реально діяти. Не треба дармувати жодного дня. Треба зустрічатися, розмовляти і робити реальні кроки. Я готовий до того (об'єднання церков). Тому що розумію, що то потрібно Україні. Ой, як потрібно!", - підкреслив місцеблюститель Української автокефальної православної церкви митрополит Макарій.

"Автокефали" навіть зняли всі дражливі умови, що обговорювали раніше. Зокрема, щодо відходу Філарета з посади глави об'єднаної церкви. Більше того, тепер УАПЦ готова об'єднатися з Київською патріархією, взагалі не претендуючи на керівні посади в УПЦ КП.

"Умови є. Умови будуть виникати. Різні умови. Я не претендую і не буду претендувати на керівництво. Я готовий поступитися. Готовий чимось більшим поступитися", - сказав митрополит Макарій.

Місцеблюститель "автокефалів" буквально породив сенсацію. Журналісти передають ці слова патріарху Філарету. Він здивований і реагує миттєво.

"Якщо вони серйозно хочуть об'єднуватися – давайте об'єднуватися, починати діалог, предметно говорити про об'єднання. А не просто говорити заради самого об'єднання, а об'єднання до цього часу немає. Тому ми чекаємо їх", - підкреслив предстоятель УПЦ КП патріарх Філарет.

Подібне злиття УАПЦ із УПЦ Київського патріархату може означати грандіозний крок до створення найбільшої церкви православного світу.

"У 2005-2007 роках, коли активно велася робота з підготовки об'єднавчого помісного собору, однією з умов, скажімо так, початку процесу унормування життя в Україні Константинопольский Патріархат висував саме об'єднання цих церков – УАПЦ із УПЦ КП", - говорить релігієзнавець Олександр Саган.

"Із Московським патріархатом об'єднання буде. Тільки буде не з гори, не від ієрархії духовенства, а від народу. І цей процес уже почався. І з автокефальною церквою буде, і з Московським патріархатом буде. Треба почекати. Господь сам приведе всіх до єдності", - переконаний предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Філарет.

Покійний митрополит Володимир (УПЦ МП) мріяв бачити українську церкву єдиною. Власне, це і заповідав.

"Бажання єдності завжди було присутнім у церкві. На жаль, цей процес, котрий був започаткований митрополитом Володимиром, на сьогоднішній день з якихось чи то об'єктивних, чи то суб'єктивних причин не йде поступом уперед", - уточняє митрополит Олександр (Драбинко), колишній секретар митрополита Київського і всієї України Володимира.

Журналісти також хотіли почути думку і митрополита Онуфрія, предстоятеля УПЦ МП, що він думає з приводу єдиної помісної церкви в Україні. Але він доручив цю розмову митрополиту Клименту.

"Українська православна церква завжди готова спілкуватися і шукати шляхи для зцілення рани розколу. Коли ми говоримо про діалог, то цей діалог повинен впершу чергу ґрунтуватися на бажанні спілкуватися, бажанні вислухати один одного. Поступитися чимось", - каже голова синодального інформаційного відділу УПЦ МП єпископ Климент.

Поки прірва є великою. Але віриться, що за допомогою Вселенського Патріархату вона буде подолана. Патріарх Варфоломій має великий досвід.

"У нього є великий досвід. Зовсім недавно Вселенська Патріархія була чинником у тому, що Болгарська православна церква знову стала єдиною. Хоча там теж було дві гілки і досить агресивно налаштовані одна проти одної", - зазначає релігієзнавець Олександр Саган.