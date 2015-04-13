Переговори глав МЗС "нормандської четвірки" розпочалися в Берліні
21:18, 13 квітня 2015Політика
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Глави МЗС "нормандської четвірки" - Росії, Німеччини, Франції та України розпочали переговори в Берліні.
"Нормандська четвірка" розпочала переговори / 1tv.ru
Про це повідомляє РИА Новости.
Переговори, Франка-Вальтера Штайнмайера, Лорана Фабіуса, Павла Клімкіна та Сергія Лаврова проходять в будинку для урочистих прийомів міністерства закордонних справ ФРН. Сторони мають намір обговорити реалізацію мінських домовленостей.
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Результати, про які домовляться міністри під час зустрічі, стануть головною темою обговорення на саміті "великої сімки", який розпочнеться у вівторок 14 квітня в німецькому місті Любек в рамках головування ФРН в G7.
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