Штайнмайер хоче налагодити новий канал для діалогу НАТО з РФ

Про це він заявив після зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО, пише Deutsche Welle. За його словами, потрібен діалог хоча б на рівні послів і військових експертів. Разом з тим політик зазначив, що при цьому не повинно створюватися враження, ніби у відносинах з Москвою нічого не змінилося.

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Після припинення роботи Ради НАТО-Росія, на думку Франка-Вальтера Штайнмайера, не вистачає платформи для діалогу, щоб можна було визначити, "чи маємо ми підстави для хвилювань".

Мова йде про такі ситуації, як, наприклад, міжнародні навчання або відвідування кораблями російського військово-морського флоту віддалених вод або країн, зазначив політик.

Німецький міністр вважає, що слід подолати нинішній "стан відсутності контактів між НАТО і Москвою".

У той же час, як повідомляє видання, Польща і країни Балтії не підтримують цей план.