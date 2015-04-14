Порошенко закликав майбутнього директора Антикорупційного бюро не влаштовувати розправи

Про це повідомила прес-служба глави держави.

Порошенко привітав претендентів з перемогою у відкритому конкурсі. «Це величезне досягнення і дуже важливий етап в житті кожного з вас», – сказав глава держави.

Президент відзначив, що конкурс з відбору кандидатів на посаду директора Антикорупційного бюро був першим в Україні відкритим публічним конкурсом на високу державну посаду. «Я не втручався в роботу Конкурсної комісії і був за те, щоб серед претендентів були й іноземні фахівці. Моя позиція була проти обмеження щодо віку кандидатів та обмеження щодо наявності 10-літнього стажу юридичної практики. Але я приймаю той вибір комісії, який зроблено, і в найкоротшій термін прийму рішення і визначусь щодо директора Національного антикорупційного бюро України», – сказав Порошенко.

Президент зазначив, що боротьба з корупцією зараз не менш важлива для України, ніж боротьба за суверенітет та територіальну цілісність. Він наголосив, що покладає великі сподівання на ефективність роботи бюро. «Той, кого буде обрано, з перших днів має продемонструвати ефективність. Повноважень більш ніж достатньо. Індульгенції за корупцію не буде. «Парасольок» щодо захисту тих чи інших корупційних схем в Україні не існує. Обмежень для того з вас, хто буде виконувати функції директора бюро, теж не буде. Крім одного – ефективність роботи», – підкреслив Порошенко.

«Ключовою ідеєю Антикорупційного бюро має бути не помста і не розправа. Ключовим словом для вас має бути «справедливість», – наголосив президент, звертаючись до претендентів.

Президент також наголосив на важливості залучення та використання найкращого іноземного досвіду у сфері протидії корупції та зазначив, що не виключає запрошення до участі у діяльності бюро фахівців з-за кордону.

Читайте такожРада ухвалила закон про діяльність Антикорупційного бюро

Претенденти на посаду директора поділилися з президентом своїми враженнями від конкурсу, зазначивши, що він відбувався в прозорих публічних умовах. Вони виклали своє бачення основних засад та принципів роботи бюро.

Сірий, зокрема, зазначив, що вважає надзвичайно важливим для ефективної і дієвої роботи бюро його злагоджену взаємодію з правоохоронними органами та використання успішного антикорупційного іноземного досвіду. «Бюро має бути створено за європейськими стандартами, а ключовим в його структурі мають бути злагоджені підрозділи оперативно-слідчого спрямування, які повинні діяти швидко та ефективно», – сказав претендент.

У свою чергу, відповідаючи на запитання президента, інший претендент на посаду директора бюро Ситник наголосив, що його стратегія боротьби з корупцією включає в себе, в першу чергу, моніторинг життя чиновників вищого рангу. При цьому він зазначив, що віддає перевагу новим обличчям у правоохоронних органах.

Президент закликав майбутнього директора НАБУ швидко сформувати команду, залучивши до її роботи як українських, так і іноземних фахівців з тих країн, де боротьба з корупцією поставлена найбільш ефективно. «Я впевнений, що найближчим часом маховик боротьби з корупцією буде розкручений на повну потужність, а каток цієї боротьби буде нещадно чавити корупціонерів», – заявив глава держави.

Відповідно до Положення про Національне антикорупційне бюро України, глава держави має призначити директора бюро до 17 квітня. Конкурсна комісія з відбору кандидатів на своєму засіданні 7 квітня затвердила дві кандидатури на посаду директора НАБ. Найбільше голосів набрали адвокати Ситник і Сірий. Всього на посаду голови Антикорупційного бюро претендувало 176 осіб.