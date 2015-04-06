Конкурс на посаду голови Антикорупційного бюро можуть продовжити

Про це у Facebook повідомив член комісії Йосип Зісельс.

«У вівторок (7 квітня) наша комісія спробує визначитися з тими кандидатами, які пройшли спеціальну та інші перевірки. Кажуть, що пройшли три кандидата, а нам потрібно вибрати 2-3 для подання президентові України на затвердження»,- зазначив він.

«Я можу, звичайно, помилятися, але є відчуття, що це ще не кінець процесу, а, можливо,- тільки кінець першого етапу, і конкурс може бути продовжений»,- додав Зісельс.

За його словами, вибирати з трьох кандидатів - це відсутність вибору, а не справжній вибір».

Крім того, Зісельс не вважає, що ті, хто дійшов до фінішу, є кращими кандидатами 172, які подали документи на конкурс.

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«Ті, хто, на мій погляд, були кращі, відсіялися на різних етапах конкурсу, зокрема - дивним чином - на останньому»,- зазначає член комісії.

«Ми допустили основну помилку, відправивши на спецперевірку тільки чотирьох кандидатів, і я відчуваю свою частину відповідальності за цю помилку. Намагався виправити помилку на додатковому засіданні, але мене не підтримала більшість колег по комісії»,- додав Зісельс.

На його думку, на спецперевірку можна і потрібно було направити 8-10 кандидатів.

«Тоді після неї залишився би вибір, а так його майже немає. Навіть Верховна Рада погодилася із змінами до закону, які надавали нам можливість направити будь-яку кількість кандидатів на перевірки, але ми не скористалися наданою можливістю. Що тепер? За 2 дні до вирішального засідання конкурсної комісії я впевнений, що необхідно продовжити конкурс, навіть якщо цей крок викличе критику в суспільстві. Свої помилки треба визнавати і намагатися їх виправити. Кожен має право на помилку, але не має права на безповоротній вчинок»,- резюмував Йосип Зісельс.