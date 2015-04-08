В АП очікують ефективної роботи Антикорупційного бюро не раніше кінця 2015-го
За найоптимістичнішим сценарієм, Національне антикорупційне бюро України почне працювати лише наприкінці року.
Про це розповів заступник глави Адміністрації Президента Олексій Філатов, повідомляє Еспресо.TV із посиланням на 5 канал.
"Кінець цього року – це оптимістичний термін, у який можна вкластися, якщо всі процеси будуть запущені і проходитимуть без суттєвих перешкод", - сказав він.
За словами Філатова, для ефективної роботи такої великої структури, як НАБУ, необхідно вирішити суттєві логістичні питання і самого лише призначення керівника недостатньо.
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"Починаючи з набрання до НАБУ співробітників, призначення керівників середньої ланки і завершуючи організаційно-технічним і матеріальним забезпеченням діяльності цього органу. Я б не очікував що Антикорупційне бюро ефективно запрацює раніше кінця цього року", - зазначив заступник глави АП.
Нагадаємо, президент наступного тижня обере головного "антикорупціонера" країни.