В АП очікують ефективної роботи Антикорупційного бюро не раніше кінця 2015-го

Про це розповів заступник глави Адміністрації Президента Олексій Філатов, повідомляє Еспресо.TV із посиланням на 5 канал.

"Кінець цього року – це оптимістичний термін, у який можна вкластися, якщо всі процеси будуть запущені і проходитимуть без суттєвих перешкод", - сказав він.

За словами Філатова, для ефективної роботи такої великої структури, як НАБУ, необхідно вирішити суттєві логістичні питання і самого лише призначення керівника недостатньо.

Читайте такожПорошенко не виключає, що наступного тижня призначить голову Антикорупційного бюро

"Починаючи з набрання до НАБУ співробітників, призначення керівників середньої ланки і завершуючи організаційно-технічним і матеріальним забезпеченням діяльності цього органу. Я б не очікував що Антикорупційне бюро ефективно запрацює раніше кінця цього року", - зазначив заступник глави АП.

Нагадаємо, президент наступного тижня обере головного "антикорупціонера" країни.