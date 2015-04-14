Тон зустрічі "нормандської четвірки" важко назвати дипломатичним - Штайнмаєр

Про це заявив глава МЗС ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр, який взяв участь у панелі G7 Warm Up, що відбулася в рамках зустрічі глав зовнішньополітичних відомств "Великої сімки" в німецькому місті Любек, повідомляє РИА Новости.

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"Я до півночі сидів вчора зі своїми українським, російським і французьким колегами, і якщо б ви при цьому присутні, ви б зрозуміли, що дипломатична мова - це все що завгодно, крім як дипломатія. Коли мова йде про настільки фундаментальні розбіжності, люди відразу переходять до справи. Це коштує нервів, це коштує часу. Мене це іноді дратує, але альтернативи цьому немає", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 13 квітня, в Берліні відбулася зустріч глав МЗС країн "нормандської четвірки".

"Нормандська четвірка" в узгодженій після переговорів заяві закликала припинити бойові дії і відвести важке озброєння від лінії розмежування на Донбасі.

"Ми закликаємо до відведення мінометів і важких озброєнь калібром менше 100 мм, а також всіх типів танків. Ми закликаємо тристоронню контактну групу в координації зі спеціальної моніторинговою місією (СММ) ОБСЄ узгодити відповідний графік", - сказано в заяві.