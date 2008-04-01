Партія регіонів вимагає заслухати Нацбанк та уряд

Фракція Партії регіонів вимагає 4 квітня заслухати інформацію Кабміну та Національного банку щодо ситуації з ціновою політикою та зростанням інфляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам по завершенні погоджувальної ради лідерів депутатських фракцій і комітетів повідомив заступник лідера фракції ПР Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

«Наша пропозиція полягає, щоб ми на цьому тижні заслухали інформацію щодо ситуації з ціновою політикою в Україні, з галопуючою інфляцією», - сказав він.

О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що Національний банк поінформував про свою готовність надати таку інформацію Верховній Раді. «Що стосується Кабінету міністрів, то ми поки не отримали відповіді, і це питання залишилось відкритим», - сказав він.