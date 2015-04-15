Наливайченко розповів, чому сповільнилося розслідування справ проти Єфремова, Добкіна та Кернеса

Голова СБУ Валентин Наливайченко заявляє, що слідство готує додаткову доказову базу щодо сепаратистських заяв політиків.

Про це він заявив під час засідання антикорупційного комітету ВР у середу, повідомляє Українська правда.

Читайте такожСБУ розслідує 9 кримінальних справ щодо економічних злочинів, вчинених екс-високопосадовцями

"Кримінальне провадження щодо Левченка, Єфремова і Добкіна в СБУ зареєстроване. На жаль, доказова база, напрацьована СБУ разом з Генпрокуратурою, була інтерпретована судом і не взята до уваги. Робота продовжена. Генпрокурор дав доручення якісно доопрацювати матеріали, які дозволили б законно в суді відстояти позицію щодо необхідного кримінального переслідування осіб, які стояли за організацією сепаратистських акцій", - заявив Наливайченко.

"Що стосується Геннадія Кернеса, немає рішення суду про його затримання. Його довезли до суду, і доказової бази не вистачило, суд рішення про арешт не ухвалив. Має бути продовжена слідча робота та збір доказів", - сказав він.

Наливайченко поскаржився, що є проблема з експертними оцінками.

Читайте такожАдвокат Кернеса про перенесення суду з Харкова: Вищий спецсуд вирішив перестрахуватися

"Можу підтвердити, що дуже важко йде робота, де ми за законом маємо отримувати експертизи різного роду. Не всі експерти погоджуються з доводами слідчих, що в висловлюваннях політиків містяться ознаки злочину, кажуть, що це оціночні судження, політичні судження. В цьому є велика складність. Ніби все зрозуміло, нібито ми переконані, але незалежні експерти дають інші висновки", - сказав Наливайченко.