Депутати ініціюють присвоєння звання Герой України членам Молодої гвардії

На сьогоднішній сесії Луганської міської ради депутати дуже бурхливо обговорювали звернення до Президента України про присвоєння звання Героя України членам підпільної організації «Молода гвардія», що діяла на території Луганської області в часи Великої Вітчизняної війни.

Як передає кореспондент УНІАН, обговорення зазначеного питання було ініційоване молодими “регіоналами”.

Як заявив міський голова Луганська Сергій КРАВЧЕНКО: «якщо Шухевич Герой України, то слід визнати й молодогвардійців».

В той же час частина депутатів-регіоналів, як і депутати комуністи, висловили свою незгоду, оскільки вважають, що присвоєння молодогвардійцям звання Героя України знівелює звання Героя Радянського Союзу і через 10-15 років в усій довідковій літературі Сергій Тюленін, як і інші, буде не Героєм Радянського Союзом, а лише Героєм України. Врешті-решт сесія ухвалила рішення звернення до Президента взяти за основу, доопрацювати в профільній комісії і після консультацій з громадськістю винести на наступну сесію.