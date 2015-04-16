З'явилися подробиці вбивства Бузини: стріляли з пістолета ТТ, є 5 свідків (фото)

16:41, 16 квітня 2015
Політика
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У київській міліції оприлюднили перші подробиці вбивства журналіста Олеся Бузини, яке відбулося в столиці.

УНИАН

Як повідомляє «Апостроф», за словами глави столичного МВС Олександра Терещука, злочин стався після 13:00. Версії вбивства поки не називаються, у прокуратурі створена група, яка буде займатися розслідуванням справи. Йде пошук вбивць.

УНИАН

Бузина був убитий, можливо, з пістолета ТТ, кулями калібру 7.62. Він загинув від поранень у груди та голову.

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Розшукується синій «Форд», який, ймовірно, належить вбивцям.

УНИАН

За однією з версій, яку озвучила сусідка загиблого, синя машина стояла біля його будинку не один день, тому можливо, що за Бузиною стежили. Перед убивством він збирався на пробіжку. Крім того, авто злочинців зняла камера.

УНИАН

Нагадаємо, Олеся Бузину вбили в м. Києві, близько 13.20 у Шевченківському районі столиці на вулиці Дегтярівська біля будинку, де проживав журналіст.За даними міліції, є п'ять свідків злочину.

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